'Müsilaj' operasyonunda cephanelik ele geçirildi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM ekiplerinin, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak'ta dün sabah saatlerinde eş zamanlı "müsilaj" adı verilen operasyon düzenlediği anımsatıldı.
Açıklamada, turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde düzenlenen operasyonun, turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle mağdurları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah sağlayan gruplara yönelik düzenlendiği hatırlatıldı.
52 FİRARİ ZANLI ARANIYOR
Toplam 13 organize suç örgütü kapsamında arananlar ile bunlara ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubuna yönelik operasyonda şu ana kadar 263 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, 52 firari zanlının ise arandığı belirtildi.
Operasyon kapsamındaki aramalarda, 175 tabanca, 41 tüfek, 2 bin 630 fişek, çok miktarda kesici, delici alet, sentetik hap, sentetik ecza, esrar ve metamfetamin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 1 milyon 605 bin lira 10 bin avro ile çok sayıda usulsüz düzenlenmiş çek ve senede de el konulduğu belirtildi.
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