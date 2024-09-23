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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ben Süleyman Demirel gibi cebimde anayasa ile geziyorum. Bu anayasanın 101'inci maddesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını söylüyor" dedi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, NOW Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİRLİK MEŞALESİ YAKACAĞIM"

Dervişoğlu, "Merkez siyaseti yeniden ayağa kaldırmak üzere birlik meşalesi yakacağım. Bu ülke hala Süleyman Demirel'in samimiyeti, rahmetli Ecevit'in nezaketini, Erbakan'ın imanını özlüyor. Bu değerli şahsiyetlerin ayak izlerine basa basa milletle buluşacağım. Bu çağrının adı merkezde buluşmaktır. Bunun için mücadele gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin Kasım 2025 tarihine kadar erken seçime tamam deriz fakat sonrasına hayır diyoruz" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olmak için Erdoğan'ın anayasayı çiğnemesiyle, yine bu anayasayı tanımayarak onun aday olmasını temin etmeye yönelik adımlar atmanın birbirinden farkı yok" dedi. "BENİM BU KONUDA DURUŞUM NET" "Benim bu konuda duruşum net" diyen Dervişoğlu, "Ben Süleyman Demirel gibi cebimde anayasa ile geziyorum. Bu anayasanın 101'inci maddesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağını söylüyor. Ama kamuoyu araştırmalarında başka adaylarla Erdoğan'ın yarıştırıldığına şahit oluyoruz. Erdoğan burada 'ben bir yolunu bulacağım, anayasa buna mani olsa bile ben önümüzdeki seçime aday olarak gireceğim ve bunun için de bazı çevreler benim bu emelime hizmet etmeye tarafımdan mecbur ve mahkum bırakılacak' dedirtmek istiyor. Bu aslında kurgulanmış bir senaryo" ifadelerini kullandı.