SON DAKİKA!

24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda gelecek hafta görüşülmesi planlanan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi taslağı hakkında açıklama yaptı. Muş "Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır" dedi.
Taslakla bütçeye katkı sağlaması planlanan çok sayıda alanda vergi düzenlemelerine gidilirken, yüksek gelir elde edenlerin vergisi artırılıyor; lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getiriliyor.
Mehmet Muş'un açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:
Gelir vergisi üst limiti yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. Yani 500 bin ve yukarısında kazanç edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecekler.
Aynı spor hakemlerinin gelir vergisi istisnasını kaldırıyoruz.
Esas sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarını 500 bin TL ile sınırlı tutmayı teklif ediyoruz.
Yine 500 TL gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanını getiriyoruz.
Aynı şekilde değerli konut vergisi isminde yeni bir vergi bu kanun teklifiyle meclis başkanına sunmuş olacağız. 5 milyon ile 7,5 milyon arasında konut değeri olanlar binde 3 oranında. 7,5 ile 10 milyon lira arasında konut değerinde olanlar binde 6, 10 milyon ve üsütünde konut değeri olanlar yıllık yüzde 1 oranında değerli konut vergisi kanun teklifi yasalaşırsa verecekler.
FUTBOLCULARIN VERGİSİ ARTACAK
Spor dallarında en üst liglerde bulunan sporculara yapılan tevkifat oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılıyor
'TEBLİĞDE OTO KİRALAMADA ÜST LİMİT 5.500 TL OLARAK TEKLİF EDİLMEKTE'
Şirketin kiraladıkları otomobillerde üst limit 5 bin 500 TL olarak teklif edilmektedir. Burada yaptığımız gözlemlemelerde şirket sahipleri sahipleri şahsi kullanımları için araçlar kullanmakta ve bunları şirket üzerine almakta ve bunun bütün giderleri şirket tarafından kullanılmaktaydı.
'KAMBİYO VERGİ ORANININ BİNDE 1'DEN BİNDE 2'YE ÇIKMASINI ÖNERİYORUZ'
Kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1'di binde 2'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz. Döviz hesaplarından elde edilecek olan faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranına yüzde 15'ti bunu bir katına kadar artırılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanına yetki verilmesini kanun teklifi içerisinde öngörmüş bulunmaktayız.
Teknik detaylarla alakalı açıklamaları farklı gelir hesaplamaları yapılmakta. Paketin amacı çok kazanandan daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi.
Biz meclis başkanına vereceğiz, oradan havale edildikten sonra plan bütçe komisyonunun takdirindedir.
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