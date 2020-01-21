Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK maçının son anlarında ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atılan Vedat'ın "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINE NE OLMUŞTU?

Gaziantep FK maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan Vedat Muric, müsabakada gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Vedat, maçın son anlarında oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Vedat'ın kartı bilinçli görerek cezasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında çekmek istediği iddia edilmişti.

DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'nda yer alan 37. madde şöyle: "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir."