Barış Pınarı Harekatı'nın 7'nci gününde, rejim güçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi Münbiç'e ilerleme planı yaptı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu (SMO) Güçleri de Cerablus´tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

BU SABAH İNTİKAL BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre TSK birlikleri, Cerablus´un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı. TSK ve SMO birliklerinin Münbiç ilçe merkezine doğru ilerleyişinin görüntüleri basına yansıdı.