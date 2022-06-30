Muleka'nın bonservisi almak için Standard Liege resmi teklifini sunan Burnley, Belçika ekibi ile anlaşma aşamasına geldi. İngiliz ekibi Muleka için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş da Jackson Muleka için Standard Liege ile temaslarda bulundu. Siyah Beyazlılar, Kongolu oyuncuyu kiralama teklifinde bulunmuş ancak Belçika kulübü ile anlaşma sağlayamamıştı

Standard Liege son olarak Siyah Beyazlılar'a zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama önerisini sunmuştu.

Geçen sezonun 2. yarısında Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.