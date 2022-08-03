Muhtar ata bindi! O anlar kamerada!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Şükrü Adam, Tercan Atlı Spor Kulübü cirit takımının sahasında antrenman yapan sporcularlayken ata binmek istedi.

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra ata binen muhtar, atın şaha kalkıp sırt üstü yere çakılmasıyla ölümden döndü.

O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Atın üzerinden attığı muhtar kolundan ve boynundan yaralandı.