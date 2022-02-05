Muharrem İnce'den ittifak açıklaması

AA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlerde herhangi bir ittifak içinde yer almayacaklarını belirterek, "Biz tek başımıza seçime gireceğiz. 20 yılın sonunda 20 yıl Türkiye’yi yönetmiş bir parti hala birinci partiyse ve 7-8 parti bir araya gelip 20 yıllık bir partiyi yenmek için tek projeleri buysa o zaman ikisini birden göndermek lazım. İnsanın daha başka projesi olması lazım. 100 yıllık bir parti ekonomiyi 20 yıllık bir partiye bırakmış. Ortada özgüven yok." dedi.

İzmir'de bir otelde gazetecilerle bir araya gelen İnce, gündemi değerlendirdi.

Hükümetin politikalarını eleştiren İnce, Memleket Partisinin 6 Şubat 2022'den sonra yapılacak bütün seçimlere katılabileceğini söyledi.

İzmir'de iddialı olduklarını ve İzmir'e çok güvendiklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Memleket yangın yeri. Derin bir yoksulluk yaşıyor halkımız. Ocakta enflasyon 11,1 arttı. İnanmadığımız TÜİK'e göre. Bunun çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. 2002'de Erdoğan iktidara geldiğinde enflasyon 29,7'ydi. Sürekli söylüyor ya nerden nereye geldik diye. 20 senede 19 sonunda enflasyonu arttırdı. Türkiye'de zam şampiyonu elektriktir. Muhalefet partilerine gerek yok. Faturalar muhalefet partisi. Al elini faturayı faturalar muhalefeti yapıyor zaten."

İnce, partilerinin kurulmasından sonra anket yaptırmadıklarını belirterek, "Anketler bazen kamuoyunun refleksi ölçmek için bazen de kamuoyunu yönlendirmek için yapılır. Önce buna bakmak lazım. Biz 17 Mayıs sonrası bir yılımızı dolduralım bir anket yaptıracağız. İzmir en umutlu olduğum kent. Bunun için İzmir'de halkımız seçeneksiz değil artık. 'Allah kahretsin' diye sandık başına gitmeyecek. Artık bir seçenek var. Biz burada birinci parti olacağız" dedi.

Kendisi ve partisine medyada yer verilmediğini, genel başkanlar için ambargo uygulanan tek isim olduğunu da savundu.