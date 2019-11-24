24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce basın toplantısı düzenliyor.
İnce'nin açıklamaları şöyle:
"Bu toplantıyı neden Ankara'da değil de burada yapıyorum? 5 gündür Türkiye Erdoğan-Trump görüşmesini, ekonomiyi, terörü bitirdi, hiçbir şey konuşulmuyor. Ben bunun böyle olacağını tahmin ettim. Bu yalan haber çıkınca, tezgah var dedim ve tweet atalım, açıklama yapalım dedim. Komplo tezgah var dedim. Sonra Genel Başkan bir televizyon kanalına çıktı. Sayın Genel Başkan 'Şaşırmadım' dedim. Demek ki önceden biliyor, ya yazılacağını ya olayı biliyor. 'Doğrudur, ismi açıklayamam' dedi. Ben 'Eyvah' dedim. Çarşamba günü saat 11.23'te genel başkana telefon açtım. 14 dakika sonra bana geri dönüş yaptı. 11.37'de aradı. 8 dakika 19 saniye konuştum. Dedm ki, 'Burada bir yalan var, partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim, birlikte görüntü verelim' dedim. Beni yıpratmak için gizli mahviller var bu partide, bu ülkede. 'Sayın Genel Başkanım yanınıza geleyim. Geminin kaptanı sizsiniz. Birlikte açıklama yapalım' dedi. 'Sana haber vereceğim' dedi haber vermedi. Doğrusu 21 Kasım'da birlikte açıklama yapmamızdı. Neden burada yapıyorsun diye hatırlatmak isterim. Ben görevimi yaptım, partimi gözüm gibi sakınırım. Partime zarar gelsin istemem. Yalvardım.
Bu haber yalan, Muharrem İnce gitmedi, hiç kimse de gitmedi. Derdimiz bu değil. Burası kapandı.
1. Bir tezgah var, bu tezgahın sorumluları açığa çıkarılmalıdır. CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır. Burası CHP, parti içi meselemiz kimseyi ilgilendirmez demek doğru değil. CHP aile, şirket değildir. Siyasi partidir.
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