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Sokak röportajında muhalefeti tehdit etti, gözaltına alındı

Batman'da sokak röportajında muhalefete yönelik tehditleri ile gündem olan İsmail Cevher K., gözaltına alındı

Giriş: 30.03.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Muhalefeti tehdit eden kişi gözaltına alındı
DHA

Batman'da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında muhalefet partilerine yönelik tehditleri ile gündeme gelen İsmail Cevher K., Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde, "Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim´e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan´a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız" diyen Kasımoğlu, dün de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, söylediği sözlerin öfkeden dolayı gerçekleştiğini belirterek özür diledi. Kasımoğlu´nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelen ve bir sosyal medya mecrasında yayınlandığı tespit edilen video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır. Şüpheli tespit edilmiş olup, olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.

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