Muhalefet partilerinden 'ekonomi' toplantısı

AA

Meclis'te basına kapalı gerçekleşen toplantıya CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ve DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp katıldı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantının ardından AA'ya açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, toplantıda son dönemdeki piyasa dalgalanmasını değerlendirdiklerini söyledi.

Dövizde çok güçlü dalgalanma yaşandığını dile getiren Usta, toplantıdaki görüş ve tespitlerin birbirine yakın olduğunu ifade etti.

İhtiyaç duyulması halinde gelecek günlerde tekrar bir araya gelinmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını belirten Usta, şöyle konuştu:

"Yapılacak toplantılar sonucunda hükümete bir öneri sunup sunmama konusu da gündeme geldi. Ekonomide yapısal sorunlar olduğu ve bu sorunların temelinde hükümete karşı olan güvensizliğin olduğu konuşuldu. Bu güvensizliğin aşılmaması durumunda yapacağımız önerinin bir faydası olmayacaktır. Bu nedenle bir öneri seti sunma konusunda istekli değiliz. Çünkü hükümetin bu tavrı devam ettikçe ne önerirseniz önerin başarılı olma şansı yok. Tek önerimiz var; o da erken seçim kararı alınarak milletin önüne sandığın konulmasıdır. Ekonomik sorunların çözümü için yapılacak en iyi şey sandığı getirmektir."