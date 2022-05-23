Muğla ve Mersin'de orman yangını çıktı!

Muğla'da Dalaman Çayı'nın yakınında bulunan Sukısığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu öğrenildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Olayda Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Tisan Yarımadası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.