Muğla ve Manisa'da feci yangınlar!

AA

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

MANİSA'DA DA DUMANLAR YÜKSELDİ

Manisa'nın Gördes ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde yangın çıktı. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 6 dozer ile 20 arazözle müdahale ediliyor. Mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor.

Fotoğraflar: DHA