Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Çayboyu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.