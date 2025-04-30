Son dakika haberine göre, Muğla’da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntı sonrası bölge sakinleri "Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Muğla deprem verileri...