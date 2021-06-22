Son dakika; Merkez üssü Datça olan Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01:14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı depremler ise hala devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin Akdeniz’de, 5.5 büyüklüğünde ve yerin 12 kilometre derinliğinde olduğunu aktardı.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 HAZİRAN 2021

2021.06.22 08:23:09 36.3653 27.0447 3.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.22 08:08:44 36.3528 27.0212 8.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.22 07:57:51 36.3253 27.1245 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 07:49:53 36.3783 27.1225 12.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 07:47:13 36.3842 27.0723 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 07:46:30 36.3912 27.0988 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 07:35:32 36.2760 27.1590 15.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 07:28:41 36.3580 27.0185 6.9 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel

2021.06.22 07:05:56 36.3997 27.0998 5.0 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 06:49:34 36.3562 27.0727 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.22 06:40:05 36.3712 27.1237 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 06:38:19 36.3942 27.0957 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 06:33:23 36.3352 27.1447 6.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 06:29:19 36.3805 27.0838 11.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 06:26:33 36.2810 27.2072 23.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 06:23:42 36.3232 27.1217 4.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 06:22:35 36.3798 27.0623 5.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.22 06:15:55 36.3602 27.0252 10.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.22 06:02:34 36.4242 27.0488 8.4 -.- 3.7 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 05:59:42 36.3015 27.1655 22.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 05:58:24 36.3302 27.1427 22.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 05:57:09 36.3698 27.0710 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.22 05:50:33 36.3833 27.0583 9.3 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel

2021.06.22 05:43:12 36.2837 27.1972 20.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.22 05:42:33 39.0528 25.9297 11.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.06.22 05:39:02 36.3520 27.0940 2.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel