Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Selimiye Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

AA'da yer alan habere göre rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor. Yangının, kontrol altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.