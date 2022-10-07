Muğla'daki orman yangını kontrol altında

AA'da yer alan habere göre, Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı. Öte yandan, Muğla ve ilçelerinde dünden itibaren yıldırım düşmesi sonucu 13 orman yangını çıktığı ve bunların kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.