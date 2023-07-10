Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor!
Muğla'da öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Kentin Ortaca ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş: 10.07.2023 - 12:38
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
DHA'nın haberine göre Dalyan ve Eskiköy mahalleleri arasındaki ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede büyüdü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.