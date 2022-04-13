Muğla'da orman yangını çıktı!

Son dakika... Dokuzçam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürüttü. Alevler, geniş bir bölgeye yayılmadan ekipler tarafından söndürüldü.