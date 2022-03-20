Muğla'da korkutan orman yangını!

Son dakika haberine göre Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.