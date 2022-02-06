Akyaka Mahallesi Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Yangına müdahalede arazözler de kullanıldı.

Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.