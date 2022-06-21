Muğla'da kızılçam ormanındaki yangın kontrol altında

DHA

Son dakika... Muğla'nın Dalaman ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi.

DHA'nın haberine göre Dalaman'ın Gürköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Saat 14.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, 14 arazöz, 6 su tankeri ve 40 orman işçisiyle karadan yapılan 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir