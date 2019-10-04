04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 4 EKİM
2019.10.04 22:31:27 38.0493 27.0313 6.9 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.10.04 21:57:43 40.0610 41.8552 5.4 -.- 2.4 -.- SAVATLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 2019.10.04 21:43:34 40.0547 41.8470 5.6 -.- 1.9 -.- SAVATLI-KOPRUKOY (ERZURUM) 2019.10.04 20:56:56 36.8632 27.9878 8.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.10.04 20:54:35 36.8838 27.9330 9.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.10.04 19:07:48 36.2770 28.5828 10.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ 2019.10.04 18:54:30 40.3125 27.2597 15.1 -.- 3.7 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) 2019.10.04 18:23:33 39.1255 26.0580 8.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.10.04 17:55:58 38.2988 40.9995 7.0 -.- 2.1 -.- DAGCILAR-SILVAN (DIYARBAKIR) 2019.10.04 17:52:43 38.7055 38.1483 17.3 -.- 2.3 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.10.04 17:42:00 38.6972 38.0907 5.0 -.- 2.4 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.10.04 17:11:58 39.8953 33.0810 0.0 -.- 1.9 -.- ELMADAG (ANKARA) 2019.10.04 17:06:48 37.8397 29.7352 7.5 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.10.04 15:20:59 37.8363 31.8937 13.1 -.- 1.7 -.- DAMLAPINAR-BEYSEHIR (KONYA) 2019.10.04 14:49:13 37.7868 36.3237 10.4 -.- 3.4 3.3 CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2019.10.04 13:16:24 40.1590 26.1722 18.1 -.- 1.5 -.- ALCITEPE-ECEABAT (CANAKKALE) 2019.10.04 12:08:01 40.8515 28.2853 14.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.04 11:39:09 38.3428 26.7225 2.4 -.- 2.3 -.- URLA (IZMIR) 2019.10.04 09:01:29 40.3913 27.1702 5.1 -.- 2.4 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 2019.10.04 08:48:40 40.8813 28.3252 6.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI 2019.10.04 05:11:03 40.2453 27.0878 8.9 -.- 1.3 -.- DANISMENT-BIGA (CANAKKALE) 2019.10.04 04:59:49 39.2247 29.3745 5.3 -.- 1.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
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