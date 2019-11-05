Muğla'da deprem oldu! Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 09.33'te, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7,03 kilometre derinliğinde oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 5 KASIM

2019.11.05 13:31:24 36.5003 28.6972 7.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 2019.11.05 13:17:57 36.9445 27.6548 5.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.11.05 13:16:51 39.8542 28.8307 0.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 2019.11.05 12:28:01 37.1738 37.1718 0.0 -.- 1.7 -.- CERITYENIYAPAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 2019.11.05 11:38:02 36.3702 36.2650 32.2 -.- 1.5 -.- ASAGIOBA-(HATAY) 2019.11.05 11:21:35 37.8535 29.6425 4.7 -.- 1.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) 2019.11.05 11:08:04 39.5157 29.8230 0.0 -.- 1.8 -.- AGACKOY-(KUTAHYA) 2019.11.05 10:59:32 34.1993 26.4212 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2019.11.05 10:46:45 39.5850 29.3837 6.6 -.- 2.5 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 2019.11.05 10:24:55 37.8607 29.7153 9.7 -.- 2.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) 2019.11.05 09:51:08 37.0752 28.5408 3.9 -.- 1.4 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) 2019.11.05 09:40:42 37.0743 28.5542 9.3 -.- 1.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2019.11.05 09:40:18 36.6113 28.6160 29.1 -.- 2.0 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 2019.11.05 09:33:28 37.0607 28.5392 2.0 -.- 3.3 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 2019.11.05 09:22:05 37.8435 29.3575 0.0 -.- 1.8 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) 2019.11.05 08:23:57 37.8067 29.7400 11.7 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.11.05 07:46:51 36.4738 28.7327 10.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ 2019.11.05 07:23:37 35.3795 27.7938 10.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ 2019.11.05 06:58:41 37.0817 28.5877 7.4 -.- 2.0 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 2019.11.05 06:51:38 37.0535 28.5107 5.0 -.- 3.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)

AFAD SON DEPREMLER - 5 KASIM