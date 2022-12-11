Muğla'da araçlar suya gömüldü!

İHA

Muğla’nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Bafa Mahallesi’nde su baskınlarına neden oldu. İHA'nın haberine göre Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiği belirtilmişti.

Şiddetli yağmur Milas’ta öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Milas merkezde şuana kadar olumsuzluk yaşanmazken, Bafa Mahallesi’nde ise yollar ve araçlar sular altında kaldı. Bafa - Söke karayolunda seyreden araçlar, dağlardan gelen sular nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Bazı büyük araçların sürücüleri tüm tehlikeyi göze alarak sulardan görünmeyen yolda ilerlemeye çalıştı.

Diğer araçlar ise suların çekilmesini bekledi. Yolda ise uzun araç kuyrukları oluştu.