Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 18.25´te, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça´nın yanı sıra kırsal Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Yakaköy ve Sındı mahallelerinde de hissedildi.