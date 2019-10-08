Muğla Dalaman açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerinde göre saat 22.26'da meydana gelen depremin ardından aynı bölgede saat 22.38'de 2.9 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi. Depremlerin ardından henüz olumsuz durum bilgisi gelmedi.

SON DEPREMLER - 8 EKİM

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye'de ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: