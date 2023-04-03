"BOĞAZINI SIKTIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslıhan Dal, kurtarılamadı. Polise teslim olan Polat Hatal ise tutuklandı.

Çorum 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Polat Hatal hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2021 yılı kasım ayında görülen karar duruşmasında Polat Hatal, "Aslıhan'ı tasarlayarak öldürmedim. Olaydan 5-6 gün önce Aslıhan ile aynı evdeydik, isteseydim öldürürdüm. Onu gerçekten çok sevdim. 14 yıl başımın tacı ettim. O yakınlarıyla sorun yaşıyordu. Aslıhan evi terk edip, annesine gitmişti. Gidip evimize getirmiştim, sonra aramızda tartışma başladı. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. 'İstediğim her şeyi yaparım, sen bana karışamazsın' gibi sözlerin yanı sıra çocuklarımın benden olmadığı yönünde ağır ithamlarda bulundu. Bana 'Evden defol git' dedi sonra bana tokat attı. Ben de boğazını sıktım, yere yığıldı. Aslıhan'ı çok seviyordum, ilgim ve alakam halen devam etmektedir. Boğazını sıktığım için çok pişmanım. Keşke o gece, o eve hiç gitmeseydim" diyerek, kendini savundu. Mahkeme, sanık Polat Hatal'a `kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.