Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Aslıhan'ı öldüren katil zanlısı Polat Hatal 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Yargıtay müebbet hapis cezası kararını bozdu, Aslıhan'ın katili bu kez 18 yıla çarptırıldı

Çorum'da boğularak öldürülen Aslıhan Dal'ın katil zanlısı Polat Hatal'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Kan donduran olayda Yargıtay'ın müebbet hapis cezası kararını bozmasının ardından katil zanlısı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 03.04.2023 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
Aslıhan'ı öldüren katil zanlısı Polat Hatal 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
DHA

Çorum'da birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal (32), yerel mahkemenin müebbet hapis cezası verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada bu kez 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, 3 Ocak 2021 tarihinde meydana geldi. Polat Hatal ile birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı çıkan tartışmada boğdu. Ardından polisi arayan Hatal, Aslıhan Dal'ı boğduğunu söyleyip, evden çıktı.

"BOĞAZINI SIKTIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslıhan Dal, kurtarılamadı. Polise teslim olan Polat Hatal ise tutuklandı.

Çorum 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Polat Hatal hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2021 yılı kasım ayında görülen karar duruşmasında Polat Hatal, "Aslıhan'ı tasarlayarak öldürmedim. Olaydan 5-6 gün önce Aslıhan ile aynı evdeydik, isteseydim öldürürdüm. Onu gerçekten çok sevdim. 14 yıl başımın tacı ettim. O yakınlarıyla sorun yaşıyordu. Aslıhan evi terk edip, annesine gitmişti. Gidip evimize getirmiştim, sonra aramızda tartışma başladı. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. 'İstediğim her şeyi yaparım, sen bana karışamazsın' gibi sözlerin yanı sıra çocuklarımın benden olmadığı yönünde ağır ithamlarda bulundu. Bana 'Evden defol git' dedi sonra bana tokat attı. Ben de boğazını sıktım, yere yığıldı. Aslıhan'ı çok seviyordum, ilgim ve alakam halen devam etmektedir. Boğazını sıktığım için çok pişmanım. Keşke o gece, o eve hiç gitmeseydim" diyerek, kendini savundu. Mahkeme, sanık Polat Hatal'a `kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

BU KEZ 18 YIL CEZA ALDI

Bunun üzerine sanık avukatı Derya Öztekin, kararı Yargıtay´a taşıdı. Yargıtay, yapılan temyiz incelemesinde, olayın haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yeniden yargılanan Polat Hatal, bu kez 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme çıkışı Aslıhan Dal´ın annesi Sevgi Dal, karara tepki göstererek "Benim kızım hunharca öldürüldü ve bu verilen karara karşıyım. Hiçbir şekilde hiçbir kadın ölmesin" diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Karadağ'ın yeni cumhurbaşkanı Milatovic oldu
Karadağ'ın yeni cumhurbaşkanı Milatovic oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Büyükelçisi Flake'e tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Büyükelçisi Flake'e tepki
Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü
Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü
Eyüpsultan-Kadıköy vapur hattında kazadan dönüldü
Eyüpsultan-Kadıköy vapur hattında kazadan dönüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.