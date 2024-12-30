Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı Resmi Gazete'de! 2025 MTV ne kadar oldu?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1 Ocak 2025 yılından itibaren uygulanacak zam miktarı belli oldu. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanırken yaşanan bu son dakika gelişmesi, "2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV'ye yüzde kaç zam geldi?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) motor silindir hacmine ve taşıtların yaşına göre ödenecek olan MTV tutarı...
- 1
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı aynen geçerli oldu. Peki, "Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV'ye yüzde kaç zam geldi, hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?" İşte MTV ne kadar oldu sorusunun yanıtı...
- 2
2025 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?
Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranında artırıldı. Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 liraya çıktı
- 3
Yeniden değerleme oranı, 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranında artırıldı. Sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.
-
- 4
MTV 1. VE 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.
Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde yapılırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde tamamlanacak.
- 5
İŞTE 2025 GÜNCEL MTV ORANLARI
- 6
-
- 7