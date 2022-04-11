MSB: Suriye ve Irak'ta 3 terörist etkisiz

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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