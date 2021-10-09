Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadesi kullanıldı...

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