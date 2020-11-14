Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu heyeti ile Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin toplantılara bugün de devam edilecektir." denildi.

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