MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik birimlerinin terörle mücadelesi hız kesmiyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.