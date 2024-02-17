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Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.