Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz! - PKK'ya operasyonları son dakika

        MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MSB
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        2 mürettebatın cansız bedeni gemide tespit edildi!
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        İstanbul'da yaşandı! Sevgili çiftin tartışması ölümle bitti!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        ABD sınırında gerilim sürüyor
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Erzincan maden göçüğünde 6 tutuklama!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa