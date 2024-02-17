MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Giriş: 17.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:46
Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.