HABERTURK.COM

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan tarafından Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193 olduğu açıklandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taarruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu´ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu" denildi.