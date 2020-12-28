MSB: Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

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