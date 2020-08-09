Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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