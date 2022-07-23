MSB'den, "Pençe-Kilit" ile ilgili flaş açıklama!

Son dakika: MSB'den, "Pençe-Kilit operasyonu" ile ilgili flaş açıklama

HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" denildi.