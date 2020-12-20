75 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yapılan operasyonlar hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı.
Terör operasyonları hakkında bilgi veren MSB, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" dedi.
FETÖ İLE MÜCADELE
FETÖ ile mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada, "Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7.233 şahıs yakalanmış, 34.898 şahıs hududu geçemeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 17’si FETÖ olmak üzere toplam 34 TÖ mensubu yakalanmıştır" denildi.
"Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini kararlılıkta sürdürmekte, hainler temizlendikçe TSK daha da güçlenmektedir" denilen açıklamada, "15 Temmuz 2016’dan itibaren 20.699 personel ihraç edilmiş, 3.539 personel hakkında idari süreç devam etmektedir" bilgisi verildi.
SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR
Suriye Harekat Alanları'nda gerçektirilen faaliyetler hakkında verilen bilgide ise, "Suriye Harekât Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilmektedir. Bu kapsamda, Suriye harekât alanlarında son bir ay içerisinde 29 DEAŞ olmak üzere 177 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
7 C-130 UÇAĞI MODERNİZE EDİLDİ
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 7 adet C-130 uçağın modernize edilerek teslim edildiği bildirilirken, "2021 yılında NATO’nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Kara Kuvveti olarak görev yapacak 66’ncı Mekanize Piyade Tugayının sertifikasyonu kapsamında, sekiz ülkeden 26 personelin katılımıyla, 14-18 Aralık tarihleri arasında EURASIAN BRIDGE NATO tatbikatı Çorlu’da icra edilmiştir" denildi.
DOĞU AKDENİZ
Doğu Akdeniz'de yürütülen faaliyetler hakkında verilen bilgiler ise şu şekilde:
"Akdeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz ile Karadeniz’de Fatih sondaj ve OCEANIC Sismik Araştırma gemilerimize refakat ve koruma sağlanmaktadır. Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, tüm olumlu, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik girişimleri ve bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif şekilde yaptığı açıklamalar ile gerginliği tırmandırmakta ve sorunları derinleştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir."
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