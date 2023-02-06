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MSB'den deprem açıklaması: Koordinasyona başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi sarsan deprem fırtınasına ilişkin çalışmalara başladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada koordinasyona başlandığı bildirilirken "TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır" denildi

Giriş: 06.02.2023 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığından son dakika deprem açıklaması: Koordinasyona başlandı - Haberler
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te meydana gelen ve birçok ili vuran depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.

TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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