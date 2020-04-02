Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda 38'inci Türk-Rus devriyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi." ifadelerine yer verildi.