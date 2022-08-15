MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker silah kazası sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Şemdinli'deki bir üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralandı.

Hastaneye sevk edilen Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.