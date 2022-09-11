MSB acı haberi duyurdu: 4 şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Çavuş Gökhan Ağıl ve Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.
ŞEHİT ATEŞİ MERSİN'E DÜŞTÜ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine verildi.
Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi. Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.
Yıldırım'ın Mersin'de askerden önce lisanslı futbolcu olduğu öğrenilirken, yarın kentte yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ
MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş'un kaldırıldığı hastaneden şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, Arama Tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan P. Asb. Kd. Çvş. Gökhan Ağıl ve P. Uzm. Çvş. Fatih Kalkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun (26) acı haberi, Niğde'deki ailesine ulaştı.
Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun babaevinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı.
GÖKHAN AĞIL'IN ŞEHADET HABERİ ANNESİNE VERİLDİ
Piyade Komando Astsubay Kıdemlı Çavuş Gökhan Ağıl'ın İstanbul'da yaşayan babası Ziya Ağıl'a askeri yetkililer tarafından haber verildi. Şehidin Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan annesi Nuran Yıldız'a ise şehadet haberi Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ile askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Turhal Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın ikindi namazına müteakiben Turhal şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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