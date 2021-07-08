Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.