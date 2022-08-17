DHA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda 2 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.