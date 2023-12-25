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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Başakşehir'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi - Güncel haberler

        İstanbul'da gece kulübüne uzun namlulu silahla saldırı!

        İstanbul Başakşehir'de bir gece kulübüne uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Motosikletle gelen ve kayıplara karışan saldırganların bulunması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:18
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        Motosikletle gelip gece kulübünü taradılar!
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        Başakşehir'de bir gece kulübüne motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübünün önüne gelen motosikletli 2 şüpheliden biri, uzun namlulu silahla ateş etti. Kurşunlar tabelalara isabet ederken, şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

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        Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 12 adet boş kovan buldu. İncelemenin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gece kulübüne geçtiğimiz günlerde de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

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