Motosikletle ağaca çarpan çocuk hayatını kaybetti

İHA

Denizli'de motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarparak kaza yapan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tavas-Kızılcabölük karayolu üzerinde meydana geldi. 14 yaşındaki H.Ç. idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrularak kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. H.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.