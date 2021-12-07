Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) söz konusu zammın bu gece yarısından itibaren pompa fiyatına yansıyacağını açıkladı.

Zammın ardından Ankara'da ortalama 9.41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10.07 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9.35 liradan 10.01 liraya, İzmir'de 9.43 liradan 10.09 liraya çıkacak.