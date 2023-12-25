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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SON DAKİKA MOTORİNE ZAM! Benzinden sonra motorine de 1 lira 61 kuruş zam geldi! 25 Aralık Pazartesi güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Motorin ve benzine arka arkaya zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

        Geçtiğimiz günlerde benzin 1 lira 48 kuruşluk zam yapılmıştı. Bunun üzerine bir zam haberi daha geldi ve motorinin litresine 1 lira 61 kuruşluk bir zam yapıldı. Zamlardan sonra araç sahipleri pompaya yansıyan fiyatları araştırmaya başladı. İşte, motorin ve benzin zammından sonra 24 Aralık Pazar güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 07:41 Güncelleme: 25.12.2023 - 07:41
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        • 1

          Benzine yapılan 1 lira 48 kuruşluk zammın ardından bir zam haberi de motorinden geldi. Yeni motorin zammıyla beraber 22 Aralık tarihinden itibaren motorin fiyatları 1 lira 61 kuruş arttı. İşte, 25 Aralık Pazartesi 2023 İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir güncel motorin ve benzin fiyatları...

        • 2

          MOTORİNE 1 LİRA 61 KURUŞ ZAM YAPILDI

          Motorine, 22 Aralık tarihinden itibaren 1 lira 61 kuruş olmak üzere zam yapıldı. Aynı şekilde 20 Aralık'ta benzine de 1 lira 48 kuruşluk bir zam geldiği duyrulmuştu.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51

          İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16

          İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46

          İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10

          İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24

        • 5

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Ankara benzin litre fiyatı: 35,19

          Ankara motorin litre fiyatı: 37,77

          Ankara LPG litre fiyatı: 18,66

        • 6

          BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

          Bursa benzin litre fiyatı: 35,26

          Bursa motorin litre fiyatı: 37,84

          Bursa LPG litre fiyatı: 18,29

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir benzin litre fiyatı: 35,33

          İzmir motorin litre fiyatı: 38,03

          İzmir LPG litre fiyatı: 18,31

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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