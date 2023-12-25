Benzine yapılan 1 lira 48 kuruşluk zammın ardından bir zam haberi de motorinden geldi. Yeni motorin zammıyla beraber 22 Aralık tarihinden itibaren motorin fiyatları 1 lira 61 kuruş arttı. İşte, 25 Aralık Pazartesi 2023 İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir güncel motorin ve benzin fiyatları...